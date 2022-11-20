Эрдоган отдал неожиданный приказ после саммита G20

Эрдоган отдал приказ о проведении операции в курдских районах Ирака и Сирии по возвращении с саммита G20 Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отдал приказ о начале проведения воздушной операции «Коготь и меч» в курдских районах Сирии и Ираке после возвращения с саммита «Большой двадцатки» (G20). Об этом в воскресенье, 20 ноября, сообщил телеканал TRT

Телеканал опубликовал видео, на котором турецкий лидер отдает соответствующий приказ, находясь в своем самолете.

Напомним, ранее в Министерстве обороны Турции сообщили, что в рамках операции «Коготь-меч» Анкара нанесла удары по курдским районам на севере Сирии и Ирака, указав на то, что данная территория «использовалась террористами в качестве базы для нападений» на республику. Целью операции в турецком военном ведомстве назвали нейтрализацию Рабочей партии Курдистана (РПК), а также Союза общин Курдистана (ККК) и Отрядов народной самообороны курдов.

Позже в СМИ заявили, что при нанесении ударов по регионам Сирии Военно-воздушные силы (ВВС) Турции не входили в воздушное пространство этой страны.