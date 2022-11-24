Польша и Прибалтика считают щедрым потолок цен на российскую нефть в 65 долларов

Введение потолка цен на нефть на российскую нефть на уровне 65-70 долларов за баррель не повлияет значительным образом на доходы России Фото: REUTERS

Польша и страны Прибалтики отвергли предложенный потолок цен на российскую нефть в районе 65 долларов за баррель, назвав данное предложение слишком щедрым для России. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Исполнительный орган ЕС предложил уровень в 65 долларов за баррель, который Польша и страны Балтии отвергли как слишком щедрый по отношению к Москве», - сказано в публикации издания.

При этом часть стран – членов Евросоюза, в том числе Греция, назвали 70 долларов верхней границей диапазона цен на российскую нефть. Таким образом переговоры между странами Европейского союза, который состоялись в среду, 23 ноября, зашли в тупик. Дополнительные переговоры назначены на четверг, 24 ноября.

Напомним, ранее сообщалось, что введение потолка цен на нефть на российскую нефть на уровне 65-70 долларов за баррель не повлияет значительным образом на доходы России в краткосрочной перспективе, поскольку клиенты из Азии покупают черное золото по схожей цен.

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