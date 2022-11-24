В России 24 ноября выявлено 5 784 случая заболеваний коронавирусом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России за прошедшие сутки выявлено 5 784 случая заболеваний коронавирусной инфекцией, сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Наибольшее число заражений выявлено в Москве, где за сутки заболели 1 058 человек. На втором месте по количеству новых заболеваний Санкт-Петербург – там 463 случая, на третьем Свердловская область – 277 пациентов.

Кроме того, за минувшие сутки от коронавируса скончались 58 человек, госпитализированы 1 353 пациента, а выздоровели от инфекции 6 112 человек. С начала пандемии в России COVID-19 заразились 21 556 766 раз. Общее число умерших от коронавируса составило 391 680, выздоровевших – 20 967 429.

Как писал сайт KP.RU, ранее в Роспотребнадзоре объявили о том, что в России появились новые варианты коронавируса SARS-CoV-2 с кодовыми названиями BQ.1 и BQ.1.1. Это варианты штамма «Омикрон», получившие от ученых названия «Тифон» и «Цербер».