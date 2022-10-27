Законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды в России принят в первом чтении Госдумы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Государственная дума РФ в первом чтении в четверг, 27 октября, одобрила законопроект, ограничивающий распространение информации о нетрадиционных ценностях в России среди взрослых и детей.

Данные изменения касаются ст. 6.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних».

В документе говорится о запрете ЛГБТ-пропаганды в России, в том числе в средствах массовой информации, книгах, кино, а также интернете и рекламе. Предполагается установить требование вводить коды для подтверждения возраста, прежде чем получить доступ к запрещенной для детей информации.

Кроме того, формулируются три административные статьи. Речь идет об ответственности за пропаганду педофилии, штраф за которую составит до 800 тысяч рублей, а для организаций до 10 миллионов. Нарушение части о распространении среди несовершеннолетних описания или изображения нетрадиционных сексуальных отношений приведет к штрафу до 200 тысяч рублей, а для организаций до 4 млн. За нарушение запрета на любую пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений / предпочтений придется заплатить до 400 тысяч рублей, а организациям - до 5 млн.

Как писал сайт KP.RU, ранее комитет Госдумы РФ одобрил к первому чтению законопроект, а в разработке проекта закона приняли участие примерно 400 депутатов, среди которых автор поправок - спикер Госдумы Вячеслав Володин, а также парламентарии всех партий.

Напомним, ранее Володин отметил, что проект закона о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений направлен на защиту россиян, а не ограничение их прав.

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