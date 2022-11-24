ФСБ заявила о предотвращении теракта украинских спецслужб на газопроводе "Южный поток"

Причастные к подготовке теракта российские граждане задержаны

Федеральная служба безопасности предотвратила теракт украинских спецслужб на газопроводе «Южный поток». Об этом в четверг, 24 ноября, сообщили в Центре общественных связей ФСБ, уточнив, что причастные к подготовке теракта российские граждане задержаны.

«В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий предотвращена попытка совершения украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта на газопроводе "Южный поток"», - сказали в спецслужбе, напомнив, что по данному газопроводу осуществляются поставки в Турцию и Европу".

В сообщении говорится о задержании российских граждан, причастных «к подготовке и ресурсному обеспечению теракта». Уточняется, что было изъято четыре магнитные мины, взрыватели замедленного действия, а также четыре килограмма пластита и средства связи, которые содержали «переписку и переговоры с куратором из спецслужб Украины, инструкции по сборке и установке взрывного устройства, а также передаче денежных средств и координаты места совершения подрыва в Волгоградской области».

Напомним, в ночь на 26 сентября 2022 года произошла утечка на одной из ниток магистрали «Северный поток 2». Утечки также зарегистрировали из обеих ниток первого «Северного потока» северо-восточнее Борнхольма. Позже сообщили о террористических актах на этих трубопроводах.

Подписывайтесь на новые подкасты Дмитрия «Гоблина» Пучкова и слушайте, когда удобно!