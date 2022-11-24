Госдума приняла закон о бюджете России на 2023-2025 годы

Бюджет России в 2023-2025 годы будет дефицитным Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Государственная дума России в третьем, окончательном чтении утвердила закон о федеральном бюджете на 2023-2025 годы. Об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты российского парламента в четверг, 24 ноября 2022 года.

Согласно проекту, в следующие три года бюджет будет дефицитным. В 2023 году доходы бюджета России составят 26,1 трлн рублей, расходы - 29 трлн рублей. В 2024 году доходы составят 27,2 трлн рублей, расходы - 29,4 трлн рублей.

Позднее, в 2025 году, потенциальные доходы бюджета оцениваются в 27,9 трлн рублей, расходы – в 29,2 трлн рублей.

Дефицит бюджета в 2023 году составит 2% ВВП, но в последующие годы будет сокращаться и к 2025 году снизится до 0,7% ВВП, следует из прогноза.

Как ранее писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о внесении изменений в Бюджетный кодекс, которые предусматривают увеличение налогов в газовой и нефтяной отраслях.

Напомним, в следующем году прожиточный минимум в России вырастет с нынешних 13 919 рублей до 14 375 рублей. Таким образом, с 1 января его размер увеличится на 3,2%. Такой закон приняла Госдума.