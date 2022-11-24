Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире24 ноября 2022 9:52

Помощник Шольца обвинил Бориса Джонсона во лжи про ожидания Германии от спецоперации на Украине

Bloomberg: Помощник Шольца обвинил Бориса Джонсона во лжи про Германию
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Помощник Шольца обвинил Бориса Джонсона во лжи про Германию

Помощник Шольца обвинил Бориса Джонсона во лжи про Германию

Фото: REUTERS

Пресс-секретарь канцлера Германии Штеффен Хебестрайт раскритиковал бывшего премьера-министра Великобритании Бориса Джонсона за его заявления о том, что ФРГ в начале российской спецоперации ожидала быстрого поражения Украины.

По информации Bloomberg, помощник Олафа Шольца использовал в отношении британского политика резкую риторику, несвойственную себе. Как отметил Хебестрайт, «у очень занимательного бывшего премьер-министра всегда были свои отношения с правдой», и данный случай «ничем не отличается».

На вопрос, можно ли назвать Джонсона лжецом, пресс-секретарь главы германского правительства заявил, что «может подтвердить это, потому что сам принимал участие в переговорах с бывшим британским премьером в Мюнхене всего за несколько дней до начала конфликта.

«У него всегда очень личный подход к истине», – резюмировал Хебестрайт.

Напомним, ранее Борис Джонсон заявил, что Германия до начала российской военной спецоперации рассчитывала на быстрое поражение Украины. Представители ФРГ объясняли свою позицию «вескими экономическими причинами», утверждает экс-глава британского правительства.

Подписывайтесь на новые подкасты Дмитрия «Гоблина» Пучкова и слушайте, когда удобно!