Помощник Шольца обвинил Бориса Джонсона во лжи про ожидания Германии от спецоперации на Украине

Помощник Шольца обвинил Бориса Джонсона во лжи про Германию Фото: REUTERS

Пресс-секретарь канцлера Германии Штеффен Хебестрайт раскритиковал бывшего премьера-министра Великобритании Бориса Джонсона за его заявления о том, что ФРГ в начале российской спецоперации ожидала быстрого поражения Украины.

По информации Bloomberg, помощник Олафа Шольца использовал в отношении британского политика резкую риторику, несвойственную себе. Как отметил Хебестрайт, «у очень занимательного бывшего премьер-министра всегда были свои отношения с правдой», и данный случай «ничем не отличается».

На вопрос, можно ли назвать Джонсона лжецом, пресс-секретарь главы германского правительства заявил, что «может подтвердить это, потому что сам принимал участие в переговорах с бывшим британским премьером в Мюнхене всего за несколько дней до начала конфликта.

«У него всегда очень личный подход к истине», – резюмировал Хебестрайт.

Напомним, ранее Борис Джонсон заявил, что Германия до начала российской военной спецоперации рассчитывала на быстрое поражение Украины. Представители ФРГ объясняли свою позицию «вескими экономическими причинами», утверждает экс-глава британского правительства.

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