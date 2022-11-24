Бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива

Президент Украины Владимир Зеленский попросил у Соединенных Штатов химическое оружие для последующего его использования в Донбассе. Такое заявление сделал бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива.

«Как сообщил источник из офиса президента, Зеленский запросил у Вашингтона срочно предоставить для ВСУ химическое оружие, которое он собирается использовать на Донбассе. У киевского режима паника, и они могут не ограничиться терактом на Запорожской АЭС», - написал экс-депутат в своем Telegram-канале.

Как писал сайт KP.RU, накануне замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков назвал целью Вашингтона на Украине разработку биологического оружия, отметив, что США ведут работу по разработке биологического оружия в самой непосредственной близости от российских границ. Тем временем глава ведомства Сергей Лавров сообщил, что Москва на саммите лидеров «Большой двадцатки» затронула проблему биологической безопасности с акцентом на программы Пентагона.

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