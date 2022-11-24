Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносили ударов по объектам в Киеве 23 ноября 2022 Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России в среду, 23 ноября, нанесли массированный удар по объектам управления и энергетики Украины, однако по целям в Киеве ударов не было, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«23 ноября российскими вооруженными силами нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Особо подчеркну, ни одного удара по целям в черте города Киев не наносилось. Все объявленные киевским режимом разрушения в городе стали следствием падения ракет иностранных и украинских средств ПВО, размещенных в жилых кварталах столицы», – сказал он на брифинге.

Как отметил генерал-лейтенант, все цели удара были достигнуты, в его результате была нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов Вооруженных сил Украины, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий.

Как писал сайт KP.RU, накануне мэр Киев Виталий Кличко сообщил, что в городе оказался поражен один из объектов инфраструктуры. Также, по его словам, несколько взрывов прогремели в разных районах Киева.