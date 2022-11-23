Кличко заявил о новой серии взрывов в Киеве Фото: REUTERS

В Киеве произошла новая серия взрывов, заявил мэр города Виталий Кличко.

«И еще несколько взрывов в разных районах столицы. Спасательные службы и медики следуют на места», – написал он в своем Telegram-канале.

По словам Кличко, в некоторых районах украинской столицы пропало электричество, энергетики сообщают об экстренных отключениях света.

Как писал сайт KP.RU, ранее мэр Киева сообщил, что в городе оказался поражен один из объектов инфраструктуры. Также, по его словам, несколько взрывов прогремели в срду, 23 ноября, в разных районах Киева.

Незадолго до этого украинское издание Klymenko Time сообщало, что серия взрывов прогремела в Одессе. Сведений о разрушениях объектов инфраструктуры и других подробностей происшествия не журналисты не приводят. Известно, что в Одесской области объявлена воздушная тревога.