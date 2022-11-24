Силуанов сообщил, что Минфин пока не согласовал с ЦБ легализацию криптовалют в России

Антон Силуанов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министерству финансов России пока не удалось согласовать с Центробанком вопрос легализации криптовалют на территории страны. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов в ходе выступления на онлайн-марафоне "ФинЗОЖ" в четверг, 24 ноября 2022 года.

По его словам, Банк России аргументирует твердую позицию в этом вопросе нежеланием подвергать граждан страны "каким-то рискам".

Вместе с тем Силуанов уверен, что правовое регулирование в этом вопросе в любом случае необходимо, даже если рассчитываться криптовалютой запрещено.

"Поскольку крипта - это данность, вы имеете возможность покупать, оперировать, продавать, - аргументировал министр. - Все это нелегально, получается. Лучше иметь правовое регулирование, чем его отсутствие. Это позиция Минфина".

Напомним, замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что ЦБ РФ и Минфин пришли к пониманию, что в текущих условиях государству не обойтись без трансграничных расчетов в криптовалюте.

Ранее сайт KP.RU писал, что законопроект о регулировании криптовалют может быть внесен в Госдуму России уже осенью 2022 года. Но пока ЦБ выступает против легализации майнинга и криптовалют.