Силуанов рассказал россиянам, как выгодно вложить деньги

Силуанов не рекомендует вкладывать деньги в криптовалюту Фото: REUTERS

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, как можно выгодно вложить деньги. В ходе выступления на онлайн-марафоне "ФинЗОЖ" глава Минфина предостерег россиян от ставки на криптовалюту, предложив в качестве альтернативы государственные облигации федерального займа (ОФЗ).

"Лучше, конечно, разложиться: часть оставить на депозите в банке, часть - вложиться в облигации, - уточнил Силуанов. - Можно в государственные облигации федерального займа – надежно".

По его словам, подобные инвестиции не только полностью покрывают инфляцию, но и дают к ней некоторую премию в 2-2,5%.

Вложения в криптовалюту министр сравнил с "игровым автоматом", в котором вероятность потерять средства значительно выше, чем их приумножить.

Как ранее писал сайт KP.RU, в ходе того же мероприятия Антон Силуанов сообщил, что министерству финансов России пока не удалось согласовать с Центробанком вопрос легализации криптовалют на территории страны. По его словам, ЦБ аргументирует твердую позицию в этом вопросе нежеланием подвергать граждан страны "каким-то рискам".