Путин призвал массово внедрить искусственный интеллект во все сферы в ближайшие 10 лет

Путин призвал массово внедрить искусственный интеллект во все сферы Фото: REUTERS

В ближайшие десять лет в России необходимо обеспечить массовое внедрение искусственного интеллекта (ИИ) во все сферы, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Задача нового этапа в горизонте текущего десятилетия обеспечить именно массовое внедрение искусственного интеллекта. Оно должно охватить все отрасли экономики и социальной сферы, и систему госуправления», – сказал глава государства на международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

Российский лидер поручил правительству РФ подготовить обновленную стратегию развития искусственного интеллекта. Как отметил политик, Россия должна быть способной к формированию подлинного технологического, цифрового, культурного и образовательного суверенитета. По мнению Путина, стран по некоторым направлениям в области ИИ «идет на шаг впереди некоторых других стран», и теперь настало время наращивать усилия.

Как писал сайт KP.RU, в четверг, 24 ноября, глава государства принимает участие в международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey, AIJ). Российский президент выступаит перед гостями и участниками конференции, а также поучаствует в дискуссии с молодыми учеными в области ИИ и машинного обучения.