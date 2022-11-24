Пушилин заявил о продвижении российских войск на нескольких направлениях в ДНР Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вооруженные силы России продвигаются на нескольких направлениях в Донецкой народной республике, рассказал временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

«Продвижения по фронтам есть: на Авдеевском направлении, на Марьинском направлении и на Угледарском», – сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Вместе с тем, отметил Пушилин, подразделения Вооруженных сил Украины пока находятся слишком близко к городам ДНР, и их жители по-прежнему страдают от обстрелов украинских войск. Снижения количества ударов по населенным пунктам республики не происходит, добавиол врио главы ДНР.

Как писал сайт KP.RU, ранее Пушилин сообщил об успехах ВС России на Павловском и Угледарском направлениях.

В субботу, 19 ноября, врио главы ДНР заявил, что подразделения Народной милиции республики стабильно продвигаются по всей линии фронта в зоне специальной военной операции.