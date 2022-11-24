Вучич назвал договоренность с Косово по автомобильным номерам «маленькой тактической победой»

Президент Сербии Александар Вучич Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Достижение договоренности между Белградом и Приштиной по автомобильным номерам является «маленькой тактической победой», считает президент Сербии Александар Вучич.

«Автомобильные номера – это маленькая тактическая победа, которая ведет нас к еще большему давлению, которому мы подвергнемся. Нас ждут тяжелые времена. Я доволен, что мы сохранили мир для нашего народа», – сказал сербский лидер на пресс-конференции.

Как отметил политик, обстановка в Косово и Метохии буквально кипит, а сербы «сыты террором, шантажом, угрозами Приштины и международным давлением». По мнению Вучича, сербов в Косово не воспринимают как национальное меньшинство, «но они и не будут национальным меньшинством».

Напомним, ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил о том, что все противоречия между Сербией и самопровозглашенной республикой Косово улажены. Речь идет о достижении договоренностей между Белградом и Приштиной по проблеме автономеров и недопущению эскалации напряженности в регионе.

Стоит отметить, что власти Косово и руководство Сербии публично заявляли о готовности к возможному переходу конфликта в «горячую стадию».