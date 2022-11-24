ВС России нарушили массированным ударом переброску резервов ВСУ

В Минобороны РФ заявили о ракетном ударе по системе управления Украины и связанным с ней объектам энергетики 23 ноября 2022 года Фото: REUTERS

Министерство обороны России отчиталось о массированном ракетном ударе Вооруженных сил (ВС) России по системе управления Украины и связанным с ней объектам энергетики 23 ноября 2022 года. По данным ведомства, это позволило "нарушить переброску резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных вооружений". Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате удара нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов ВСУ, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий", - сказал он.

Напомним, порядка 70% Киева остались обесточены, а на правом берегу Днепра не было водоснабжения. Об этом заявил глава украинской столицы Виталий Кличко в четверг, 24 ноября 2022 года.

Также министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщил, что в минувший вторник, 15 ноября, в результате ракетных ударов было повреждено свыше 30 объектов инфраструктуры страны.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева к мирным переговорам. Он озвучил "формулу мира", в рамках которой призывал обеспечить продовольственную и энергетическую безопасность, восстановить территориальную целостность Украины, "вывести российские войска" и прекратить боевые действия.