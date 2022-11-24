Виталий Кличко сообщил, что 70% Киева обесточено

Две трети Киева остаются без света Фото: REUTERS

Порядка 70% Киева остается обесточено, а на правом берегу Днепра нет водоснабжения. Об этом заявил глава украинской столицы Виталий Кличко в четверг, 24 ноября 2022 года.

"Семьдесят процентов столицы пока остается без электричества. Энергетики прилагают все усилия, чтобы как можно быстрее ее вернуть, - написал Кличко в своем телеграм-канале. - Однако отмечают, что будет зависеть это от восстановления баланса в энергосистеме Украины".

Чиновник добавил, что водоснабжение планируется восстановить в первой половине дня. По электроснабжению глава города воздержался от прогнозов.

Напомним, днем ранее Виталий Кличко сообщил, что в Киеве произошла новая серия взрывов, в результате некоторые районы города остались без света.

Как ранее писал сайт KP.RU, мэр Киева спрогнозировал, что предстоящая зима может стать для жителей города самой худшей со времен Второй мировой войны.

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