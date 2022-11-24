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НовостиВ мире24 ноября 2022 14:23

Глава Минфина Британии призвал жителей королевства снизить потребление электроэнергии на 15%

Сокращение потребления сможет помочь каждому жителю сэкономить по 500 евро ежегодно, считает министр
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Глава Минфина Британии призвал жителей королевства снизить потребление электроэнергии на 15%

Глава Минфина Британии призвал жителей королевства снизить потребление электроэнергии на 15%

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Министр финансов Великобритании Джереми Хант предложил жителям страны сократить потребление электроэнергии на 15%. По его мнению, это поможет Соединенному Королевству преодолеть энергетический кризис.

Как передает The Telegraph, глава британского Минфина призвал жителей страны внести свой личный вклад в снижение энергозависимости от России. Хант считает, что снижение потребления электроэнергии сможет помочь каждому жителю Великобритании сэкономить по 500 евро ежегодно.

Напомним, ранее сообщалось, что британская полиция готовится к росту преступности из-за энергетического кризиса зимой 2023 года. Кроме того, стало известно, что власти Великобритании планируют ограничить потребление электроэнергии в стране в связи с энергетическим кризисом, запретив жителям готовить еду в определенный часы. Запрет на использование стиральных, посудомоечных машин и духовок будет действовать с 14 до 20 часов.