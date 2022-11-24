Воздушная тревога объявлена в пяти регионах Украины Фото: REUTERS

В шести регионах Украины объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает сервис по оповещению о воздушных тревогах в Украине. Сирены сработали в Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.

Глава администрации Полтавской области Дмитрий Лунин подтвердил оповещение об угрозе.

"Воздушная тревога - область, ракетная опасность", - написал он в Telegram-канале.

Сегодня, 24 ноября 2022 года, Министерство обороны России отчиталось о массированном ракетном ударе Вооруженных сил (ВС) России по системе управления Украины и связанным с ней объектам энергетики 23 ноября 2022 года.

Напомним, порядка 70% Киева остались обесточены, а на правом берегу Днепра не было водоснабжения. Об этом заявил глава украинской столицы Виталий Кличко в четверг, 24 ноября 2022 года.

Также министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщил, что в минувший вторник, 15 ноября, в результате ракетных ударов было повреждено свыше 30 объектов инфраструктуры страны.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева к мирным переговорам. Он озвучил "формулу мира", в рамках которой призывал обеспечить продовольственную и энергетическую безопасность, восстановить территориальную целостность Украины, "вывести российские войска" и прекратить боевые действия.