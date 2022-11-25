Пленный боевик группировки «Азова»* Дудчак признал единство русского и украинского народов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пленный боевик из группировки «Азов»* Владислав Дудчак признал единство русского и украинского народов.

По словам украинского бойца с позывным «Доцент», который имеет ученое звание кандидата философских наук, Россия и Украина объединены общей историей, забыть которую нельзя. Как он отметил, русские и украинцы «генетически абсолютно не отличаются».

«Безусловно, мы исторически соседи, у нас общая история, и я не вижу смысла списывать ее со счетов и забывать. Да это и невозможно», - заявил пленный в беседе с РИА Новости

Дудчак также сказал о том, что ранее такого понятия, как «украинцы», не было. «Украина и Беларусь просто неотъемлемая часть государства Российского», - заявил он.

Напомним, ранее украинский пленный рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли огромные потери во время наступления в Харьковской области, выразив также уверенность в том, что командование не интересует число погибших и раненых.

*признана террористической и запрещена в России