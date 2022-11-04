Украинский пленный заявил об огромных потерях ВСУ при наступлении в Харьковской области

Командование ВСУ требует добиваться целей, даже ценой огромных потерь Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли огромные потери во время наступления в Харьковской области. Об этом заявил попавший в плен военнослужащий 25-ой отдельной штурмовой бригады украинских силовиков Александр Барлян. Его слова приводит РИА Новости.

"Даже несмотря на то, что ваши там красиво делали перегруппировку, у нас очень большое число потерь за две недели, когда так называемое "харьковское наступление двигалось", - уточнил Барлян.

Он уверен, что командование не интересует число погибших и раненых. По его словам, это подтверждается приказами. В частности, может быть отдано распоряжение занять ту или иную точку, даже если для этого придется всю "роту положить".

Напомним, пленный солдат ВСУ рассказал, что украинские военные имитируют атаки в Херсонской области при помощи плохо обученных подразделений. По его словам, руководство им сказало, что лесопосадки перед ними пустые, "противник там практически отсутствует, вы зайдете и продержитесь".

Как ранее писал сайт KP.RU, пленный старшина разведроты ВСУ Виталий Катранич выразил мнение, что западные страны, оказывающие Украине военную поддержку, считают Киев неспособным управлять собственной армией, и поэтому руководство боевыми действиями осуществляют иностранные генералы.