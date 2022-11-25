Министр обороны Турции опроверг сообщения об ударе по наблюдательному пункту США в Сирии

Турция отрицает причастность к удару по наблюдательному посту США в Сирии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар опроверг сообщения в социальных сетях о том, что турецкие военные якобы нанесли удар по наблюдательному пункту США в Сирии. Его слова приводит телеканал TRT Haber.

"Для нас не может быть и речи о том, чтобы причинять вред силам коалиции или гражданским лицам, - подчеркнул Акар. - У нас есть только одна цель, и это террористы. Где бы ни находился террорист, это наша цель".

Напомним, в минувшие воскресенье, 20 ноября, в Министерстве обороны Турции заявили, что в рамках операции "Коготь-меч" Анкара нанесла удары по курдским районам на севере Ирака и Сирии, указав на то, что эти территории "использовались террористами в качестве базы для нападений" на республику.

В турецком военном ведомстве добавили, что целью операции является нейтрализация Рабочей партии Курдистана (РПК), а также Союза общин Курдистана (ККК) и Отрядов народной самообороны курдов.