Стало известно, на сколько проиндексируют пенсии неработающих пенсионеров в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Индексация пенсий неработающих пенсионеров в России составит 4,8%. Соответсвующие выплаты поднимут с 1 января 2023 года. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«Индексация составит 4,8%», - заявил глава ведомства в ходе парламентского диалога в Совете Федерации в пятницу, 25 ноября.

Незадолго до этого в Министерстве труда заявили, что средний размер страховых пенсий по старости для неработающих пенсионеров в следующем году составит до 21 864 рублей. В июне прошлого года данный вид пенсий уже индексировался на 10%.

Как писал сайт KP.RU, накануне доцент кафедры Государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Галина Семенова сообщила, что часть пенсионеров в России в декабре получат пенсию дважды.