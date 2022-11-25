ВЦИОМ: Владимиру Путину доверяют 78,7% россиян

Владимир Путин Фото: REUTERS

Большая часть россиян (78,7%) доверяют российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) с 14 по 20 ноября 2022 года. Уровень доверия жителей страны главе государства продолжает расти: за минувшую неделю он поднялся на 0,7 процентного пункта.

"На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 78,7% респондентов (+0,7 п.п. за неделю)", - говорится в сообщении ВЦИОМ, опубликованном на сайте центра.

Почти столько же жителей страны (75%) одобряют работу Владимира Путина на посту президента России. Этот показатель за минувшую неделю также подрос на 1,3 процентного пункта.

О своем доверии премьер-министру Михаилу Мишустину сообщили 62% участников опроса (плюс 0,7 п.п. за неделю). Работу Мишустина на посту председателя правительства России одобряют 52,8% россиян (плюс 0,6 п.п. за неделю).

Деятельность партии "Единая Россия" поддержали 38,8% жителей страны (это на 0,3 п.п. больше, чем во время прошлого опроса). О доверии КПРФ заявили 10,7% респондентов (плюс 0,3 п.п. за неделю), работу ЛДПР положительно оценили 8,9% участников опроса (без изменений), партию "Справедливая Россия - За правду" поддержали 5,6% россиян (без изменений), "Новых людей" – 4,7% (плюс 0,1 п.п. за неделю).

Рейтинг партийных лидеров за неделю изменился незначительно. Поддержку руководителю КПРФ Геннадию Зюганову выразили 33,7% участников опроса (плюс 0,6 п.п. за неделю). Главе "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову доверяют 31,9% россиян (минус 0,2 п. п. за неделю). О своем доверии лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому заявили 16,5% (минус 0,5 п.п. за неделю). Рейтинг лидера партии "Новые люди" Алексея Нечаева за неделю вырос на 0,1 процентного пункта: его поддерживают 4,7% граждан России.

Опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился с 14 по 20 ноября 2022 года. Социологи выяснили мнение 1600 респондентов – граждан РФ в возрасте от 18 лет. Опрос проводился по телефону. Для этой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не более 1%.

Как ранее писал сайт KP.RU, треть россиян не имеет собственной недвижимости. Об этом свидетельствуют результаты нового исследования ВЦИОМ. Владеют жильем в России только 71% опрошенных.

Интересно, что, в основном, недвижимости нет именно у молодых людей, старшее же поколение успело за свою жизнь обзавестись домом или квартирой. Так, среди россиян в возрасте старше 60 лет собственное жилье имеют 82% опрошенных. А вот среди 18-24-летних показатель ниже почти в два раза – только 47%.

Исследование также затронуло вопрос помощи бездомным. Оказалось, 65% россиян полагают, что бездомные не смогут вернуться к нормальной полноценной жизни без помощи посторонних. Кроме того 77% респондентов допустили, что в ближайший год помогут фондам или благотворительным организациям, которые занимаются вопросами бездомных.