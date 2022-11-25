Комитет Сената США предположил, что пандемия коронавируса началась из-за инцидента с исследованием Фото: Shutterstock

Пандемия коронавирусной инфекции могла возникнуть из-за связанного с исследованием инцидента. Такое мнение высказано в отчете комитета Сената США по здравоохранению, образованию, труду и пенсиям.

В отчете отмечается, что анализ общедоступной информации помогает сделать вывод о том, что пандемия коронавирусной инфекции «скорее всего, стала результатом инцидента, связанного с исследованиями». Однако авторы отчета заявляют, что новая информация, которую они собираются также опубликовать, может изменить данную оценку.

В комитете также заявили, что версия о естественном природно-очаговом происхождении коронавирусной инфекции не заслуживает «кредита доверия», а дать более точный ответ по поводу происхождения COVID-19, по их мнению, сможет ответ на ряд вопросов. Так названы вопросы о промежуточном носителе SARS-CoV-2, а также первом случае инфицирования человека и местонахождении вирусного резервуара.

Напомним, в конце октября немецкие ученые заявили, что нашли доказательства искусственного происхождения коронавирусной инфекции, отметив, что их доказательства подтверждают теорию на 99,9%.