Президент Казахстана Токаев прибудет в Россию с официальным визитом 28 ноября 2022 года Фото: REUTERS

Президент Казахстан Касым-Жомарт Токаев в понедельник, 28 ноября посетит Россию с первым визитом после переизбрания по приглашению российского президента Владимира Путина. Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщает пресс-служба Кремля, отмечая, что планируется подписания ряда документов.

«В ходе переговоров планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также перспективы взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве», - сказано в заявлении пресс-службы.

Как сообщается, президенты России и Казахстана планируют обратяться в режиме видеоконференцсвязи к участникам пленарного заседания XVIII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который пройдет в Оренбурге. Кроме того, собираются подписать ряд двусторонних документов, среди которых Декларации между двумя странами по случаю 30-летия установления дипломатических отношений.

Напомним, Токаев одержал победу на прошедших накануне президентских выборах в Казахстане, получив 81,31% голосов избирателей.