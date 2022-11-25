НАТО считает, что военной помощью Украине усиливает шансы на мир Фото: REUTERS

НАТО своим оказанием военной помощи Украине "усиливает шансы на мир", об этом сообщил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции перед предстоящим заседанием глав МИД стран блока.

«В интересах нашей безопасности поддерживать Украину… Украина имеет право на самооборону, и мы обеспечиваем реализацию ее права… Большинство войн заканчиваются переговорами, но происходящее за столом переговоров зависит от происходящего на земле. Потому лучший путь повысить шансы на мирное урегулирование – оказание поддержки Украине», - заявил генсек.

Как сообщал сайт KP.RU, в итальянской газете Il Fatto Quotidiano писали, что НАТО оказалось не готово поставлять на Украину оружие, которое от них требует Зеленский.

Ранее Россия направляла странам альянса ноту из-за поставок оружия Украине. При этом отмечалось, что любые грузы с вооружением для Украины будут законной целью для России.

Напомним, 24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин заявил, что ее целью операции является «защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима».