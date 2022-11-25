На Украине дефицит электроэнергии составляет 30% Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Украине нехватка электроэнергии в энергосистеме составляет 30%, об этом сообщили в энергетической компании «Укрэнерго» в своем Telegram-канале.

«По состоянию на 11.00 производители электроэнергии обеспечили более 70% нужд потребления в стране... Однако дефицит электроэнергии в системе сохраняется. На данный момент это 30% от общего объема потребления», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в связи с этим во всех областях Украины введены и плановые и аварийные графики ограничения потребления.

Кроме того подчеркивается, что работы по восстановлению энергоснабжения бытовых потребителей продолжаются, но они усложняются из-за обледенения и обрыва проводов в распределительных сетях под влиянием непростых погодных условий.

Как сообщал сайт KP.RU, Франция в ответ на запрос Украины направила партию электрогенераторов в количестве 100 штук мощностью от 5 до 100 кВА.

При этом в крупных городах Европы объявлен сбор электрогенераторов для нужд Украины.