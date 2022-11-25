Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире25 ноября 2022 10:43

Франция передала на Украину 100 генераторов

Франция направила партию генераторов мощностью от 5 до 100 кВА
Сергей ГАПЧУК
Франция передала на Украину 100 генераторов

Франция передала на Украину 100 генераторов

Фото: REUTERS

Французские власти направили через Румынию для передачи в скором времени Украине партию генераторов в количестве ста штук, об этом сообщили в газете LeParisien.

«Отвечая на запрос Украины, которая столкнулась с острой нехваткой энергии, Франция направила туда партию электрогенераторов. На данный момент осуществляется передача 100 генераторов мощностью от 5 до 100 кВА Румынии, чтобы оттуда они в ближайшие дни были переданы властям Украины», - пояснило издание со ссылкой на МИД Франции.

Как подчеркивает издание, что с момента начала конфликта на Украине французские власти уже направили 85 электрогенераторов на Украину и в Молдавию.

Как сообщал сайт KP.RU, ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявлял, что в стране возможны аварийные отключения электроснабжения из-за наступления холодов.

Глава Европарламента Метсола сообщала об инициативе сбору электрогенераторов для нужд Украины среди крупнейших городов Европы.

При этом уже появились данные, что переданные Украине в качестве гуманитарной помощи генераторы уже появились на украинских сайтах продаж, по цене от 22 до 25 тысяч гривен за штуку.