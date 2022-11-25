Пушилин заявил о продвижении российских войск почти по всей линии соприкосновения в ДНР Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главы в Донецкой Народной Республике (ДНР) Денис Пушилин заявил, что удары по украинской инфраструктуре положительно влияют на ситуацию на фронте. По его словам, на данный момент Вооруженные силы (ВС) России продвигаются практически по всей линии соприкосновения.

«Разведка работает. Мы понимаем, где противник концентрирует свои силы. Мы видим, где противник пытается сформировать ударные силы для контрнаступления на тех или иных направлениях», - заявил глава ДНР в пятницу, 25 ноября, в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Как заявил Пушилин, удары по украинским объектам, среди прочего, лишают Вооруженные силы Украины (ВСУ) связи и ухудшают логистику. Тем не менее, как он отметил, подразделения работают в непростых условиях, указав также на погодные.

«Это видно по технике - я говорю даже не про европейскую, американскую технику, я говорю про стационарное обеспечение, которое сейчас уже на порядок хуже. Ухудшается логистика, элементы слежения, связи и прочее», - сказал он.

Напомним, днем ранее, 24 ноября, Пушилин заявил, что российские войска продвигаются на нескольких направлениях в ДНР, в том числе на Авдеевском, на Угледарском, на Марьинском направлениях.