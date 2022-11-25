ВКС России уничтожили до 200 польских наемников высокоточными ударами в Харьковской области

До 200 воюющих на стороне ВСУ польских наемников уничтожено ударами ВКС России Фото: REUTERS

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли высокоточные удары по трем пунктам дислокации польских наемников в Харьковской области. Об этом сообщается в сводке, опубликованной в телеграм-канале Минобороны России в пятницу, 25 ноября 2022 года.

Места дислокации боевиков находились в районе населенного пункта Великие Хутора. В результате уничтожено до 200 иностранных наемников, уточнили в оборонном ведомстве.

Как ранее писал сайт KP.RU, заместитель командира артиллерийского взвода с позывным "Лена" сообщил, что российские артиллеристы уничтожили крупный отряд польских наемников в Харьковской области.

По словам военнослужащего, отступающие силы противника бросили свою технику, чтобы спастись под обстрелом. Несмотря на это, большинству наемников уйти не удалось, добавил российский военный.