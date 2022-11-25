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НовостиПолитика25 ноября 2022 11:57

ВКС России уничтожили до 200 польских наемников высокоточными ударами в Харьковской области

Боевики базировались в районе населенного пункта Великие Хутора
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
До 200 воюющих на стороне ВСУ польских наемников уничтожено ударами ВКС России

До 200 воюющих на стороне ВСУ польских наемников уничтожено ударами ВКС России

Фото: REUTERS

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли высокоточные удары по трем пунктам дислокации польских наемников в Харьковской области. Об этом сообщается в сводке, опубликованной в телеграм-канале Минобороны России в пятницу, 25 ноября 2022 года.

Места дислокации боевиков находились в районе населенного пункта Великие Хутора. В результате уничтожено до 200 иностранных наемников, уточнили в оборонном ведомстве.

Как ранее писал сайт KP.RU, заместитель командира артиллерийского взвода с позывным "Лена" сообщил, что российские артиллеристы уничтожили крупный отряд польских наемников в Харьковской области.

По словам военнослужащего, отступающие силы противника бросили свою технику, чтобы спастись под обстрелом. Несмотря на это, большинству наемников уйти не удалось, добавил российский военный.