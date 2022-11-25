Путин поручил создать ресурс для актуализации документов воинского учета к 2024 году Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин распорядился создать единый ресурс по актуализации документов воинского учета к апрелю 2024 года. Информация об этом размещена на портале правовой информации. Подготовкой ресурса займутся Минцифры и Федеральная налоговая служба России совместно с Минобороны РФ.

"До 1 апреля 2024 г. обеспечить формирование государственного информационного ресурса, содержащего сведения о гражданах, необходимые для актуализации документов воинского учета", - говорится в документе.

В реестре документов о гражданах будет указываться информация о регистрации по месту жительства, сведения о постановке на воинский учет, о состоянии здоровья гражданина, об образовании, рабочем статусе, имуществе и иные данные, необходимые для учета военнообязанных граждан.

"Государственный информационный ресурс Формируется в отношении граждан, состоящих на воинском Учете (за исключением граждан, имеющих воинские звания офицеров и пребывающих в запасе Службы внешней разведки Российской Федерации и в запасе Федеральной службы безопасности Российской Федерации), а также не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете и не пребывающих в запасе, в результате обработки сведений, предоставляемых в соответствии с настоящим Указом", - сказано в указе.

Министерство обороны РФ назначено координатором этого информационного ресурса.

Напомним, также в октябре 2022 года было предложено увеличить срок службы в армии России до двух лет, как это уже было раньше. Подумать над этим вопросом предложил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.