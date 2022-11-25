Путин заявил, что разделяет боль утраты матерей, потерявших детей во время спецоперации

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что разделяет боль утраты родителей, потерявших детей во время спецоперации. Соответствующее заявление российский лидер сделал в ходе беседы с матерями военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Встреча приурочена ко Дню матери, который отмечается в России 27 ноября.

"Мы разделяем эту боль, мы понимаем, что ничего не может заменить утраты ребенка, сына, особенно для мамы", - подчеркнул Путин.

Глава государства добавил, что власти страны намерены делать все, чтобы родители военнослужащих чувствовали поддержку и плечо.

Как ранее писал сайт KP.RU, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил журналистам, что беседа Владимира Путина с матерями военнослужащих будет обстоятельной и свободной, без фиксированной повестки.