СБУ проводит обыски в Черновицко-Буковинской епархии Украинской православной церкви

СБУ продолжила проводить обыски в украинских церквях Фото: REUTERS

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о проведении обысков в Черновицко-Буковинской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Соответствующий пост появился на аккаунте ведомства в социальных сетях в пятницу, 25 ноября 2022 года.

"СБУ проводит обыски в епархиальном управлении Черновицко-Буковинской епархии УПЦ, - говорится в сообщении. - После окончания обыска опубликуем более подробную информацию".

Спецслужба также опровергла появившиеся в интернете сообщения о "захвате" храма вооруженными людьми. В тексте поста также говорится, что представителей иных религиозных организаций на территории епархии нет.

Как ранее писал сайт KP.RU, ранним утром минувшего вторника на территорию Киево-Печерской Лавры ворвались десятки мужчин в камуфляже, некоторые из которых были вооружены автоматами. Это украинская контрразведка СБУ пришла с обысками.

По результатам проведенных мероприятий украинские спецслужбы отчитались о выявлении в религиозной организации "пророссийской литературы", якобы использовавшейся для "пропаганды русского мира".