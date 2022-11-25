Грета Тунберг подала иск против Швеции из-за климатической политики страны Фото: REUTERS

Группа детей и молодых людей, в том числе эко активистка Грета Тунберг, подали коллективный иск против Швеции за неспособность принять "адекватные меры" для предотвращения глобальных изменений климата. Об этом пишет агентство Bloomberg.

"Шведское государство не выполняет конституционное требование по содействию устойчивому развитию, ведущему к созданию хорошей окружающей среды для нынешнего и будущих поколений", - говорится в заявлении группы.

Издание уточняет, что иск является частью международной волны судебных исков, связанных с климатом, некоторые из которых направлены против национальных правительств. Данное заявление следует за громким делом в Нидерландах, где в 2019 году высший суд страны постановил, что правительство по закону обязано принять меры для смягчения последствий глобального потепления.

В шведском иске участвует Тунберг и еще более 600 человек, которые утверждают, что климатическая политика Швеции нарушает конституцию, а также Европейскую конвенцию о правах человека.

Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время выступления на 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-27) в Шарм-эш-Шейхе заявил, что человечество находится "на шоссе в климатический ад" и держит ногу "на педали газа".