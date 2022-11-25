Депутат Рады сообщил, что у таможни Украины дизельного топлива для генераторов хватит на один день Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк в своем Telegram-канале сообщил, что по состоянию на 25 ноября 2022 года запасов дизельного топлива для генераторов у таможни Украины хватит всего на один день.

«Наша «чудесная» таможня так классно подготовилась к возможным блэкаутам, что по состоянию на вчера у них было запасов дизеля для генераторов... на два дня. Соответственно, сегодня, как я понимаю, уже на один. Это все, что вам надо знать про содействие увеличению экспортного потенциала в этом органе», - указал депутат в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, 23 ноября 2022 года из-за экстренного отключения электроэнергии в разных регионах Украины на заправках появились очереди.

Также украинский сервис сообщал, что в этот же день отмечались существенные перебои в работе интернета на территории страны.

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