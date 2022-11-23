На Украине возникли перебои с интернетом и очереди на заправках Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Украине в связи с экстренными отключениями электроэнергии в разных регионах на заправочных станциях появились очереди из автомобилей, об этом заявило украинское издание «Страна».

«Из разных регионов Украины сообщают об очередях на заправках», - говорится в статье.

Кроме того, сервис NetBlocks в соцсети Twitter отмечает существенные перебои в работе интернета на всей территории Украины.

«Украина столкнулась с отключениями электроэнергии в масштабе страны, что значительно влияет на доступ к интернету...», - подчеркивается в сообщении.

Также сервис указывает, что «подключение к сети в стране сейчас на уровне 35% от прежних уровней».

Как сообщал сайт KP.RU, 23 ноября 2022 года по всей территории Украины объявлялась воздушная тревога.

Мэр Киева Кличко сообщал о поражении одного из объектов инфраструктуры и о взрывах в разных районах украинской столицы.

Также украинское издание рассказывало о серии прогремевших взрывов в Одессе.

Глава Европарламента Роберта Метсола заявила о сборе по европейским городам электрогенераторов для нужд Украины.

Подписывайтесь на новые подкасты Дмитрия «Гоблина» Пучкова и слушайте, когда удобно!