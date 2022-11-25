Россия не признает Украину страной-террористом Фото: REUTERS

Россия не будет признавать Украину страной-террористом, как это делают западные страны, об этом сообщил заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев во время брифинга.

«МИД РФ не станет признавать киевский режим террористическим по примеру Запада», - сказал дипломат.

Кроме того, он подчеркнул, что копировать подход Запада и объявлять любую неугодную страну государством-террористом у Москвы нет никакого желания.

Как сообщал сайт KP.RU, 23 ноября 2022 года депутаты Европейского парламента согласовали резолюцию, согласно которой Россия признается «государством-спонсором терроризма». Основанием для такого решения парламентарии назвали специальную военную операцию на Украине.

Китайское издание Global Times заявило, что принятие Европарламентом такого решения вызвано только «жаждой власти и влияния», при этом отмечается, что Европейский союз «заплатит за это деньгами и независимостью».