В Китае заявили, что Европа заплатит деньгами и независимостью за свою резолюцию по России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский парламент своей резолюцией назвал Россию «государством-спонсором терроризма» только из-за жажды власти и влияния и Европа заплатит за это деньгами и независимостью, об этом сообщили в Global Times.

По мнению автора, это решение в большей степени носит символический характер и не заденет Москву, поскольку у ЕС нет подкрепляющего его юридического механизма.

В статье указывается, что Европарламент много лет принимал подобные резолюции из-за жажды власти и влияния, и такими действиями также пытается оказывать влияние на другие принимающие решения органы ЕС.

Автор считает, что резолюция контрпродуктивна, она мешает попыткам найти конструктивный выход из украинского кризиса и препятствует созданию здоровой среды безопасности для европейцев.

При этом отмечается, что США, считающиеся главной причиной конфликта, не заинтересованы в «полной победе» Украины, а хотят, чтобы конфликт продолжался как можно дольше.

Как сообщал сайт KP.RU, 23 ноября 2022 года Европарламент большинством голосов принял резолюцию о признании России «государством-спонсором терроризма» из-за специальной военной операции на Украине.

Представитель МИД России Мария Захарова в ответ предложила «признать Европарламент спонсором идиотизма».

Напомним, что Россия не меняет свою официальную позицию насчет проведения СВО.