Посол Нечаев назвал антиисторической инициативу депутатов Бундестага признать «голодомор» геноцидом

Мемориальный комплекс жертвам голодомора в Киеве. Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Посол России в Германии Сергей Нечаев назвал антиисторической и противоречащей здравому смыслу инициативу депутатов Бундестага о признании массового голода в 1930-х годах на территории СССР геноцидом украинцев. Об этом дипломат написал в своей статье для немецкой газеты Junge Welt.

«Голод имел массовый и неизбирательный характер. Он начался с сильной засухи и неурожая, на которые наложились чрезвычайные меры советского правительства в рамках политики принудительной коллективизации. Реализация этих мер жестко обеспечивалась во всех без исключения земледельческих районах СССР», - написал Нечаев.

Дипломат напомнил, что в результате голода погибли более 7 миллионов человек на территории не только Украины, но и южной части Белоруссии, Поволжья, Казахстана, Дона, Кубани, Северного Кавказа, Южного Урала, Западной Сибири.

Нечаев назвал попытки представить общую для народов СССР трагедию голода как целенаправленное истребление украинцев «переписыванием истории в русофобских тонах».

Напомним, качестве компенсации за «голодомор» на Украине хотят потребовать от России триллион долларов и бриллианты из Алмазного фонда.

В 2019 году украинский посол Андрей Мельник раскритиковал Германию за непризнание «голодомора» геноцидом.

Также сообщалось, что на бывшего президента Украины Виктора Януковича завели уголовное дело за непризнание голодомора геноцидом.