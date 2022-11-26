В США запретили использование телекоммуникационного оборудования двух китайских компаний

В США запретили использовать продукцию двух китайских компаний. Фото: REUTERS

В США ввели запрет на использование продукции китайских компаний Huawei и ZTE. Речь идет об оборудовании связи и средствах видеонаблюдения, следует из распоряжения Федеральной комиссии Соединенных Штатов по коммуникациям.

Сообщается, что запрет распространяется на продукцию всех дочерних и аффилированных структур обеих китайских компаний.

«Это стало кульминацией межпартийной работы, которая... поможет повысить защищенность американцев, не давая враждебным правительствам использовать свой технологический экспорт для проникновения в наши сети», - цитирует РИА Новости члена комиссии Нэйтана Симингтона.

Напомним, что США не смогли склонить Китай к санкциям против России.

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Ранее Китай и США оказались на грани войны из-за одного решения Байдена по Тайваню.