Китай третий день подряд регистрирует суточный антирекорд по числу заразившихся коронавирусом

Китай третий день подряд регистрирует суточный антирекорд по количеству выявленных случаев коронавирусной инфекцией за весь период пандемии. Фото: REUTERS

Китай третий день подряд регистрирует суточный антирекорд по количеству выявленных случаев коронавирусной инфекцией за весь период пандемии. Так, за минувшие сутки выявлено 35 183 случая, большинство из которых бессимптомные. Об этом сообщает государственный комитет по делам здравоохранения КНР.

Как писал сайт KP.RU, предыдущий максимум был зарегистрирован в четверг и пятницу, 24 и 25 ноября, когда выявили 31 656 и 32 943 новых случаях, соответственно. Ранее пик заболеваемости COVID-19 в Китае пришелся на середину апреля 2022 года, когда фиксировали более 29,4 тысячи случаев заражения за сутки.

Уточняется, что подавляющее большинство зараженных (31 709) являются бессимптомными носителями. Больше всего новых случаев зарегистрировали в южной провинции Гуандун, где теперь строят новый карантинный центр на 80 тысяч койко-мест, а также в Пекине, где в некоторых районах ввели частичный локдаун.

Всего в материковом Китае за период пандемии было выявлено 304 093 случая заражения с симптомами, а 5 232 стали жертвами.