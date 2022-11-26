Победивший на выборах президент Казахстана Токаев принес присягу

Одержавший на внеочередных президентских выборах в Казахстане Касым-Жомарт Токаев принес присягу Фото: REUTERS

Одержавший на внеочередных президентских выборах в Казахстане Касым-Жомарт Токаев принес присягу народу республики и вступил в должность главы государства.

«Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать конституции и законам Казахстана, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента Республики Казахстан», - заявил он в ходе церемонии инаугурации во Дворце Независимости в субботу, 26 ноября.

В зале Дворца Независимости присутствуют первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, а также депутаты парламента, члены правительства, аккредитованный в республике дипломатический корпус и представители общественности.

По закону, если президент Казахстана избран в ходе внеочередных выборах, присяга должна быть принесена в течение месяца со дня опубликования итогов голосования. Токаев принес присягу на четвертый день после оглашения итогов голосования.

Напомним, Токаев одержал победу на прошедших 20 ноября 2022 года президентских выборах в Казахстане, получив 81,31% голосов избирателей.