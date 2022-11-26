Global Times: ограничение цен на российскую нефть выгодно только США и приведет к глобальному хаосу

Введение потолка цен на нефть приведет к проигрышным последствиям для Европейского союза Фото: Shutterstock

Введение потолка цен на нефть приведет к проигрышным последствиям для Европейского союза, где уже погрязли в энергетическом кризисе, а также вызовет хаос на всем мировом энергетическом рынке. Такое мнение высказал профессор Института международных отношений при Китайском университете иностранных дел Ли Хайдун.

Профессор заявил, что в энергетическом кризисе Европа оказалась из-за США, которым, напротив, выгодна данная ситуация. По его словам, Соединенные Штаты прикрываются Европой, при этом «прячутся сзади и считают деньги, пока Брюссель и Москва облагают друг друга санкциями».

«Раскол Евросоюза абсолютно предсказуем, странам ЕС становится всё более очевиден тот факт, что США используют их для собственной выгоды. Так, экспортируют нефть в европейские страны для получения огромных прибылей», - приводит газета Global Times слова профессора.

Напомним, ранее министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратин сообщил, что 15 стран Европейского союза критически отнеслись к предложению об установлении потолка цен на газ из России. Незадолго до этого появилось сообщение, что Польша и страны Прибалтики отвергли предложенный потолок https://www.kp.ru/online/news/5024775/ цен в районе 65 долларов за баррель, указав, что такая стоимость слишком щедрая для Москвы.