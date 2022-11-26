Токаев назвал сотрудничество с Россией и Китаем в числе главных приоритетов внешней политики Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал сотрудничество с соседними государствами - Россией, Китаем и странами Центральной Азии одним из главных приоритетов внешней политики республики.

«В фокусе приоритетного внимания будут находиться вопросы взаимовыгодного сотрудничества и стратегического партнерства с соседними государствами - Россией, Китаем и братскими странами Центральной Азии, с партнерами по интеграционным объединениям», - заявил глава Казахстана в своей инаугурационной речи в субботу, 26 ноября.

Как отметил Токаева, республика намерена «прилагать все усилия» для того, что развивать «многогранное сотрудничество с США, Европейским Союзом, государствами Азии, Ближнего Востока и Закавказья, а также со всеми заинтересованными странами».

Напомним, как писал сайт KP.RU, одержавший победу на внеочередных президентских выборах в Казахстане Токаев принес присягу народу республики во Дворце Независимости, вступил в должность главы государства.