Названа единственная страна в мире, где зарегистрировали дефляцию в сентябре 2022 года

В африканской стране Бенине нет инфляции. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экономика только одной страны в мире в сентябре 2022 года показала дефляцию. Этим государством стал Бенин с показателями 1,6%.

Как передает РИА Новости со ссылкой на результаты анализа данных национальных статистических служб 193 стран, еще семь стран показали нулевой рост инфляции, среди которых Восточный Тимор, Ливия, Мексика, Сингапур, Бахрейн, а также Израиль и Япония

Самые низкие темпы инфляции, в пределах 2%, в первом месяце осень были в Боливии и Панаме, до 3% инфляция отмечена в Омане, а также в Китае и на Сейшельских островах.

Наибольшие показатели инфляции по итогам сентября 2022 года зарегистрировали в Зимбабве, где этот инфляция достигла 280,4%, а также в Ливане (162,47%), Венесуэле (157,4%) и Судане (107%). В этих государствах инфляция достигла трехзначных показателей. Почти до трехзначных показателей добралась и Турция (83,5%).

В Европе самые быстрые темпы инфляции были отмечены в Молдавии (34%), на Украине (24,6%), а также в Литве (24,1%), которая «лидирует» по данному показателю среди стран Европейского союза. В Азии лидерами стали Шри-Ланка (на 73,7%), Лаос (34%) и Пакистан (23,2%). Россия с показателем в 13,7% оказалась на 45-м месте.

Ранее эксперт рассказал, почему базовая инфляция в США по итогам сентября 2022 года достигла 40-летних максимумов.