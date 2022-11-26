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НовостиЭкономика26 ноября 2022 6:49

Россия вышла на четвертое место в мире по золотовалютным резервам

Китай сохранил свое многолетнее лидерство в данном списке
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Россия по итогам девяти месяцев 2022 года вышла на четвертое место по золотовалютным резервам среди крупнейших экономик мира.

Россия по итогам девяти месяцев 2022 года вышла на четвертое место по золотовалютным резервам среди крупнейших экономик мира.

Фото: REUTERS

Россия по итогам девяти месяцев 2022 года вышла на четвертое место по золотовалютным резервам среди крупнейших экономик мира.

Как передает РИА Новости со ссылкой на данные национальных Центробанков, в этом году Россия сместила с четвертого места Индию, а российские активы с учетом замороженных западными странами составили 540 млрд долларов против индийских в 532 млрд долларов.

Китай сохранил свое многолетнее лидерство. Согласно представленным данным, конец сентября 2022 года активы КНР составили 3,193 трлн долларов, а второй в списке стала Япония с резервами в 1,238 трлн долларов. Третье место с активами в 892 млрд долларов заняла Швейцария.

Тем временем, Гонконг уступил шестое место Саудовской Аравии, уйдя на седьмое место, но при этом сдвинул на восьмую строчку Южную Корею, а Бразилия напротив поднялась на девятую строку, о на опустив на десятое место Сингапур.

Напомним, накануне появилось сообщение, что Россия вдвое увеличила экспорт золота в Китай в октябре 2022 года в сравнении с показателем 2021 года. Как писал сайт KP.RU, согласно представленным данным, компании отправили 2,16 тонны метала на общую сумму в 124,6 млн долларов, что стало новым рекордом.