Россия вышла на четвертое место в мире по золотовалютным резервам

Россия по итогам девяти месяцев 2022 года вышла на четвертое место по золотовалютным резервам среди крупнейших экономик мира. Фото: REUTERS

Россия по итогам девяти месяцев 2022 года вышла на четвертое место по золотовалютным резервам среди крупнейших экономик мира.

Как передает РИА Новости со ссылкой на данные национальных Центробанков, в этом году Россия сместила с четвертого места Индию, а российские активы с учетом замороженных западными странами составили 540 млрд долларов против индийских в 532 млрд долларов.

Китай сохранил свое многолетнее лидерство. Согласно представленным данным, конец сентября 2022 года активы КНР составили 3,193 трлн долларов, а второй в списке стала Япония с резервами в 1,238 трлн долларов. Третье место с активами в 892 млрд долларов заняла Швейцария.

Тем временем, Гонконг уступил шестое место Саудовской Аравии, уйдя на седьмое место, но при этом сдвинул на восьмую строчку Южную Корею, а Бразилия напротив поднялась на девятую строку, о на опустив на десятое место Сингапур.

Напомним, накануне появилось сообщение, что Россия вдвое увеличила экспорт золота в Китай в октябре 2022 года в сравнении с показателем 2021 года. Как писал сайт KP.RU, согласно представленным данным, компании отправили 2,16 тонны метала на общую сумму в 124,6 млн долларов, что стало новым рекордом.