СБУ провела обыск у епископа Тернопольской епархии УПЦ по подозрению в пропаганде российских ценностей

Служба безопасности Украины (СБУ) пришла с обысками к епископу Тернопольской епархии канонической Украинской православной церкви Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Служба безопасности Украины (СБУ) пришла с обысками к епископу Тернопольской епархии канонической Украинской православной церкви, ректора Почаевской духовной семинарии Иову (Смакоуза). Об этом сообщает украинское издание «Бабель» со ссылкой на собственные источники.

«Обыски проходили в рамках уголовного производства по статье о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой или национальной принадлежности либо религиозных убеждений», - сказано в статье.

Отмечается, что у ректора семинарии нашли русскую литературу, которую, как считают украинские спецслужбы, он использовал для пропаганды российских ценностей, а также антиукраинской агитации. На фото с места обысков можно увидеть, что они проходят в семинарской библиотеке, а две книги с библиотечными формулярами на русском языке.

Напомним, в минувший вторник, 22 ноября, появилось сообщение о начале обысков на территории Киево-Печерской лавры Украинской православной церкви. Позже СБУ заявила, что проводит «контрразведывательные мероприятия». Незадолго до этого спецслужбы возбудили уголовное дело после песнопений о России в одном из храмов Киево-Печерской лавры.