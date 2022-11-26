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НовостиПолитика26 ноября 2022 7:43

В МАГАТЭ заявили об опасности ударов по отработавшему топливу на Запорожской АЭС

Замглавы МАГАТЭ Чудаков заявил, что удар по отработавшему топливу на Запорожской АЭС вызовет эффект "грязной бомбы"
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Запорожская АЭС

Запорожская АЭС

Фото: Олег АДАМОВИЧ

Заместитель главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), руководитель департамента ядерной энергии Михаил Чудаков заявил, что попадание артиллерийского снаряда в контайнмент с отработавшим топливом на территории атомной электростанции (АЭС) может вызвать эффект «грязной бомбы».

«Если на площадке есть отработавшее топливо, которое находится в сухом хранении в бетонных контейнерах, достаточно артиллерийскому снаряду попасть туда - и получится "грязная бомба". Бомбы в виде бомбы и искать не надо», - приводит РИА Новости слова специалиста.

Как уточнил Чудаков, контайнмент является герметичной оболочкой, пассивной системой безопасности ядерных реакторов, которая представляет трехметровую бетонную стену, однако не противостоит артиллерийскому удару.

Напомним, ранее в Министерстве обороны РФ сообщили о регулярных массированных обстрелах Запорожской АЭС со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), отметив, что они способны привести к масштабной катастрофе на атомной электростанции. Замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло назвал подобные обстрелы безрассудными и предосудительными.