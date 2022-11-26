В МАГАТЭ заявили об опасности ударов по отработавшему топливу на Запорожской АЭС

Запорожская АЭС Фото: Олег АДАМОВИЧ

Заместитель главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), руководитель департамента ядерной энергии Михаил Чудаков заявил, что попадание артиллерийского снаряда в контайнмент с отработавшим топливом на территории атомной электростанции (АЭС) может вызвать эффект «грязной бомбы».

«Если на площадке есть отработавшее топливо, которое находится в сухом хранении в бетонных контейнерах, достаточно артиллерийскому снаряду попасть туда - и получится "грязная бомба". Бомбы в виде бомбы и искать не надо», - приводит РИА Новости слова специалиста.

Как уточнил Чудаков, контайнмент является герметичной оболочкой, пассивной системой безопасности ядерных реакторов, которая представляет трехметровую бетонную стену, однако не противостоит артиллерийскому удару.

Напомним, ранее в Министерстве обороны РФ сообщили о регулярных массированных обстрелах Запорожской АЭС со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), отметив, что они способны привести к масштабной катастрофе на атомной электростанции. Замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло назвал подобные обстрелы безрассудными и предосудительными.