Замглавы МАГАТЭ Чудаков назвал Россию мировым лидером в развитии атомной энергетики

Россия - лидер в сфере развития атомной энергетики Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия является лидером в мире в сфере развития атомной энергетики. Такое заявление сделал заместитель главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), руководитель департамента ядерной энергии Михаил Чудаков.

Как отметил Чудаков, Россия и Китай продвигаются в данной области, поскольку руководство стран заинтересовано в этом. По его словам, когда «все это сбрасывается на мелкие частные компании, доллар становится во главу угла и затрудняет продвижение», так как инвестиции в атомную энергетику очень большие на начальном этапе.

«Но редкие частные компании или частные банки будут вкладывать в такое строительство, тут нужно государственное регулирование. Поэтому Россия - впереди планеты всей», - приводит РИА Новости слова замглавы МАГАТЭ.

Как писал сайт KP.RU, Чудаков также заявил об опасности попадания артиллерийского снаряда в контайнмент с отработавшим топливом на территории Запорожской атомной электростанции (АЭС), отметив, что это может вызвать эффект «грязной бомбы».